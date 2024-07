Morte Shannen Doherty, il dolore di Jennie Garth: “Messe l’una contro l’altra, ma eravamo legate”

Morte Shannen Doherty, il dolore di Jennie Garth: “Eravamo legate”

Tra coloro che hanno espresso cordoglio per la morte di Shannen Doherty, l’attrice di Beverly Hills 90210 scomparsa a soli 53 anni dopo una lunga malattia, c’è anche Jennie Garth, spesso dipinta come “arcinemica” dell’interprete.

Garth, infatti, nella serie televisiva anni Novanta interpretava Kelly, amica di Brenda con la quale entrava in conflitto a causa dell’amore per lo stesso uomo, ovvero il Dylan interpretato da Luke Perry. Spesso si è parlato di una vera e propria rivalità tra le due, non solo nella fiction, ma anche fuori dal set.

Ora, in un post pubblicato sul suo profilo Instagram, l’attrice ha voluto smentire i dissidi, affermando che in realtà lei e Shannen erano legate.

“Sto ancora elaborando il mio enorme dolore per la perdita della mia amica di lunga data Shannen, la donna che ho spesso descritto come una delle persone più forti che abbia mai conosciuto” ha scritto Jennie Garth.

E ancora: “Il nostro legame era reale e onesto. Siamo state spesso messe l’una contro l’altra, ma niente di tutto ciò rifletteva la verità del nostro vero rapporto, che era costruito sul rispetto e sull’ammirazione reciproci. Era coraggiosa, appassionata, determinata e molto amorevole e generosa. Mi mancherà e la onorerò sempre profondamente nel mio cuore e nei miei ricordi. Il mio cuore si spezza per la sua famiglia, per Bowie e per tutte le persone che l’hanno amata”.