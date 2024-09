È morto l’attore e doppiatore James Earl Jones: aveva 93 anni

È morto all’età di 93 anni l’attore e doppiatore James Earl Jones, voce inconfondibile di Darth Vader in Star Wars e di Musafa ne Il re Leone. La notizia del decesso, le cui cause non sono stare rese note, è stata confermata dal suo agente Barry McPherson.

Figlio dell’attore Robert Earl Jones, che abbandonò la sua famiglia prima che lui nascesse, James Earl Jones si trasferì all’età di a Dublin nel Michigan.

Sviluppata una forma di balbuzie grave, si rifiutò di parlare ad alta voce in pubblica fino all’età di otto anni. L’attore ha sempre raccontato di essere riuscito il problema grazie a un insegnante.

Dopo essersi iscritto alla facoltà di Medicina, dopo aver inizialmente intrapreso la carriera militare, decise di riscriversi all’università, presso la School of Music, Theatre & Dance, dove conseguì la laurea.

È noto principalmente per aver interpretato il ruolo di Alex Haley in Radici – Le nuove generazioni, seguito di Radici, e dell’ammiraglio Greer in Caccia a Ottobre Rosso, Giochi di potere e Sotto il segno del pericolo.

Tra gli altri ruoli famosi ricoperti nel corso della sua carriera, quello di Thulsa Doom in Conan il barbaro, e quello ricoperto ne Il principe cerca moglie dove interpretava il re di Zamunda, papà del protagonista interpretato da Eddie Murphy.

Grazie alle sua voce, caratterizzata da un tono basso, profondo e autoritario, fu scelto per doppiare l’iconico villain di Guerre Stellari, Darth Vader. È stato doppiatore anche di Mufasa, nei lungometraggi della serie Il re leone.

Nel corso della sua carriera è stato candidato a 10 Premi Emmy, vincendone 3, a 5 Golden Globe vincendone uno, e a un Premio Oscar come miglior attore protagonista per il film Per salire più in basso. Nel 2012 ha ricevuto l’Oscar alla carriera.

Per quanto riguarda la sua vita privata, James Earl Jones, nel 1968, ha sposato l’attrice e cantante Julienne Marie, da cui ha divorziato nel 1972. Nel 1982 si è risposato con l’attrice Cecilia Hart, deceduta nel 2016, da cui ha avuto un figlio, Flynn.