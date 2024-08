James Cameron attacca Steven Spielberg: “Ha denigrato gli squali con il suo film”

James Cameron attacca Steven Spielberg: “Ha denigrato gli squali”

Il regista James Cameron critica il collega Steven Spielberg. Il motivo? Avrebbe denigrato gli squali con il suo film, Lo Squalo per l’appunto, che narra la storia di uno squalo assassino che perseguita i bagnanti dell’isola di Amity.

Intervistato dal The Guardian, Cameron, alla domanda se Spielberg avesse ritratto gli quali in modo ingiusto nella sua pellicola del 1975, ha risposto: “Steven ha fatto regredire la causa degli squali. In quanto cosiddetti predatori apicali, gli animali sono una parte importante della catena alimentare e questo viene riconosciuto poco dal pubblico. Gli squali hanno una cattiva reputazione”.

Il regista di Titanic e Avatar ha aggiunto: “Eppure esistono da circa 300 milioni di anni. Sono stati una delle prime forme di vita vertebrate superiori a comparire sul pianeta e sono incredibilmente adattati al loro ambiente. Non ci sono animali buoni e cattivi, ma solo una consapevolezza: gli oceani sono spietati”.