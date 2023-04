Jack Nicholson riappare dopo due anni: le foto sul balcone di casa e l’aspetto trasandato

Erano passati quasi due anni dall’ultima volta che qualcuno lo aveva visto in giro: in una foto pubblicata oggi dal Daily Mail riappare Jack Nicholson, “paparazzato” sul balcone di casa sua a Mulholland Drive, a Beverly Hills. Era il 19 ottobre 2021 quando era apparso pubblicamente l’ultima volta. L’attore 85enne appare sovrappeso e spettinato, con indosso una camicia arancione attillata e pantaloni della tuta larghi.

Lo scorso gennaio si era parlato delle sue condizioni di salute, preoccupazioni alimentate dalla sua sparizione nella sua maxi villa da 300 metri quadri sulle colline di Hollywood acquistata dall’amico Marlon Brando per 5 milioni di dollari. Le uniche persone con le quali si tiene in contatto solo con alcuni parenti, tra i quali l’amato figlio Ray. Alcune voci affermano che possa soffrire di demenza senile. La comunità di Mullholland Drive a Los Angeles è molto preoccupata per lui.

“Fisicamente sta bene – ripota una fonte a lui vicina – ma il suo cervello è andato”. Nel 2013 l’attore aveva smesso di accettare copioni: “Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute”, dissero fonti citate da Radar Online. Nicholson non ha una compagna di vita: è stato sposato soltanto con una donna, l’attrice Sandra Knight, e la sua ultima relazione, con la diva Lara Flynn Boyle, è finita nel 2001.