Jack Nicholson non esce più di casa, i suoi amici preoccupati: “Il suo cervello è andato”

È più di un anno che Jack Nicholson non compare in pubblico: il divo di capolavori come Shining e Qualcuno Volò sul Nido del Cuculo si è isolato nella sua villa di Beverly Hills, 300 metri quadri sulle colline di Hollywood acquistati dall’amico Marlon Brando per 5 milioni di dollari.

I suoi amici temono che possa morire da solo proprio come l’interprete di Don Vito Corleone ne “Il Padrino”. “Morirà da solo”, hanno confidato alla testata Radar Online. In effetti l’ultima volta che Nicholson ha fatto un’apparizione è stata nell’ottobre 2021 quando ha accompagnato il figlio Ray, nato 30 anni fa dalla relazione con Rebecca Broussard, a una partita di basket.

La comunità di Mullholland Drive a Los Angeles è molto preoccupata per lui. “Fisicamente sta bene – ripota una fonte a lui vicina – ma il suo cervello è andato”. Aleggia sul divo lo spettro della demenza senile. Nel 2013 l’attore aveva smesso di accettare copioni: “Problemi di memoria. Non ricorda più le sue battute”, dissero fonti citate da Radar Online.

Le uniche persone che gli permettono di tenere contatto con la realtà esterna sarebbero i suoi figli, Ray e Lorraine. Il timore degli amici è che “lo spirito del luogo stia influenzando l’involuzione sociale di una star dalla vita sociale un tempo molto movimentata”.

Nicholson non ha una compagna di vita: è stato sposato soltanto con una donna, l’attrice Sandra Knight, e la sua ultima relazione, con la diva Lara Flynn Boyle, è finita nel 2001.