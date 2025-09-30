L’autrice di Harry Potter J. K. Rowling attacca Emma Watson: “Ignorante privilegiata”

Nuovo capitolo dello scontro tra la scrittrice J.K. Rowling, autrice di Harry Potter, e l’attrice Emma Watson, che nelle pellicole della saga dedicata alle avventure del maghetto ricopriva il ruolo di Hermione Granger. Le due, ormai ex amiche, si erano già scontrate alcuni anni fa in merito ai diritti delle persone trans. Di recente proprio Emma Watson ha dichiarato di essere ancora legata a J.K. Rowling nonostante le posizioni controverse di quest’ultima sulla comunità LGBTQIA+ e sui diritti delle persone transgender. “Non potrei mai cancellarla, né cancellare ciò che ha fatto per me – ha dichiarato l’attrice – Posso amarla, sapere che mi ha amato, essere grata per ciò che mi ha dato. Ma posso anche riconoscere che esiste un’altra parte dolorosa. Il mio compito è tenere insieme entrambe le cose”.

Parole alle quali la scrittrice ha duramente replicato. In un lungo post sui social, infatti, Rowling ha parla di una “ex amica” accusando l’interprete di avere “così poca esperienza della vita reale da non rendersi conto della propria ignoranza”. L’autrice, poi, ha affermato di poter esprimere i suoi pensieri senza dover ricevere “eterna approvazione”. Rowling, poi, spiega che il “punto di non ritorno” nel loro rapporto risale al 2002 quando, durante i Bafta Awards, Emma Watson aveva fatto un commento che secondo molti era riferito proprio alla scrittrice.