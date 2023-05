Iva Zanicchi, il video dopo la caduta: “Presto tornerò a ballare”

“Carissimi amici e amiche grazie”. Seduta su una sedia a rotelle, Iva Zanicchi ringrazia i suoi fan e i suoi colleghi per i messaggi che ha ricevuto dopo la brutta caduta di qualche settimana fa.

“Grazie perché ho ricevuto una manifestazione di così grande affetto, vicinanza e amore che non me lo sarei mai aspettato”, ha detto la cantante in un video pubblicato sui social a tre settimane dall’infortunio avvenuto dopo l’ultima puntata de Il Cantante Mascherato. “Ho subito questo intervento, avevo rotto una vertebra, sembra che sia andato tutto bene. Vabbè, bisogna sopportare un po’ il dolore, ma si può convivere”, ha rassicurato Iva. “Presto sarò in piedi.. di cantare canto già e ballerò anche. Grazie dal profondo del cuore, perché io non mi aspettavo tanto, davvero”.