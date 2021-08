Il murale di Barcellona dedicato a Raffaella Carrà, morta il 5 luglio scorso a Roma, è stato sfregiato con con insulti omofobi. L’opera dello street artist Tvboy che ritrae il volto della cantante su uno sfondo arcobaleno era accompagnata dalla scritta: “Una vita è una vita quando hai la libertà” per ribadire il messaggio di inclusività e contro l’omofobia di cui la conduttrice televisiva si è sempre fatta portavoce. Ma il messaggio universale non è piaciuto ad alcuni vandali omofobi che hanno deciso di imbrattare il disegno con le scritte “Gay no” e “Vih“.

Il video del murale imbrattato, diffuso da una radio spagnola, che rappresenta il movimento Lgbtq, ha sollevato forti polemiche e rabbia sui social. “Che vergogna!”, ha scritto un utente commentando il filmato. E ancora: “Poi dicono che l’omofobia non esiste..“.