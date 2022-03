Ilona Staller piange in diretta tv: “Hanno provato a portare via mio figlio, volevo morire”

Uno dei momenti più toccanti della seconda puntata dell’Isola dei Famosi 2022 andata in onda ieri sera ha visto protagonista Ilona Staller, in arte Cicciolina. L’ex pornostar ha parlato di un episodio molto difficile della sua vita che ha coinvolto il figlio Ludwig.

“Quando aveva un anno è stato portato via da me, per me è stato un grandissimo dolore. Mi sentivo morire”, ha detto alla conduttrice Ilary Blasi, raccontando di quando suo figlio era stato portato in un altro paese. “Per me è stata davvero una cosa dolorosa, anche per mio figlio, è stato massacrante.”, ha aggiunto. “Mi sentivo veramente morire”, ha continuato, “sono dovuta andare da un dottore allora, avevo perso tantissimi chili, non stavo bene. Quando io ho viaggiato per andarlo a prendere, in aereo guardavo fuori dall’oblò dicendomi che se fossi caduta in mare non avrei sentito nemmeno dolore. La cosa è durata svariati mesi per riuscire a riprendere dall’America”. “Mi interessava solo riprendere mio figlio perché sentivo che lo stavo perdendo”, ha sottolineato. “Oggi abbiamo un ottimo rapporto, però per riprenderlo è stato molto difficile. Oggi lui ha 29 anni, è un ragazzo in gamba, lavora con l’arte e, per me, è il più bello del mondo.”