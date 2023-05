Ilary Blasi, la stoccata in diretta che gela Totti: “Ho imparato in una settimana”

Ilary Blasi non dimentica il suo Bastian neppure all’Isola dei Famosi. E così ecco che nella puntata di lunedì 15 maggio su Canale 5, la conduttrice fa un chiaro riferimento al suo nuovo compagno. La Blasi, infatti, ha vuole dimostrare che per Bastian sta imparando a parlare la sua lingua. Come? Salutando Vladimir Luxuria ed Enrico Papi con un’uscita in tedesco. Solo Vladimir riesce però a tradurre la frase comprendendo il senso di tutto.

“Ci ho messo una settimana per impararlo”, spiega la Blasi, facendo notare che imparare la lingua tedesca non è poi così semplice. “Ma di chi parlate?”, chiede a quel punto Papi con Ilary e Vladimir che continuano a ridere. Nei giorni scorsi si è però parlato di di aria cattiva dietro le quinte del reality show. Complice il fatto che quella di quest’anno è un’edizione molto dura.

“Hai ragione Ilary, è L’Isola dei Famosi più dura di sempre”, ha confermato lo stesso Alvin nella Palapa. A complicare le cose, oltre ai vari infortuni, una brutta tempesta e le piccole razioni di cibo per i naufraghi. Queste ultime oggetto di dibattito, con la Luxuria che ha fatto notare il dettaglio alla produzione durante una diretta.