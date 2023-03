Ilary Blasi, Alvin minaccia di pubblicare gli audio segreti: “Ancora una goccia e il vaso trabocca”

Alvin contro Ilary Blasi. Il rapporto tra la conduttrice dell’Isola dei Famosi e il suo storico inviato, sembra essersi incrinato. Da giorni si parla di liti e discussioni che, secondo i ben informati, avrebbero portato Alvin a lasciare il reality di Canale 5. Il conduttore ha pubblicato sui social un post molto chiaro: una foto di una chat whatsapp con Ilary Blasi (dove si vedono diversi messaggi audio), accompagnata dalle seguenti parole: “Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”.

“Sono a tanto così dal pubblicare l’audio. Ancora una goccia e il vaso trabocca”, scrive come commento all’immagine, poi seguono una serie di hashtah eloquenti: “#adessobasta #masipuò #dopotutto #delusione”. Le voci sui due affermano che dopo l’ultima edizione del programma abbiano avuto una brutta lite, al punto da chiedere alla produzione di non lavorare più insieme. Già in passato c’eran state voci su delle tensioni, smentite però da Alvin che parlava di un’amicizia ventennale con Ilary e di una grande intesa e rispetto.

Il post su Instagram desta qualche sospetto sul fatto che le cose non vadano, ma sono veramente tante le persone convinte che Alvin stia scherzando. Prima di tutto molti non vedono il conduttore tipo da questo tipo di scaramucce, e, secondo il pensiero comune, starebbe cavalcando l’onda in modo ironico per voler invece smentire, ancora una volta, le voci sulla loro rottura.