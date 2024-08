Il Volo, polemiche per i concerti alla Valle dei templi: “Ad agosto vestiti come a Natale”

L’appuntamento è per il 31 agosto e il 1 settembre nella suggestiva cornice della Valle dei Templi ad Agrigento. Stiamo parlando del concerto de Il Volo, per due spettacoli da non perdere “con un repertorio interamente dedicato alle più belle arie e canzoni natalizie”. L’evento verrà registrato e poi trasmesso su Canale 5 e altre reti internazionali. Per l’occasione quindi l’atmosfera natalizia invaderà la Valle dei Templi in questi scampoli di fine estate.

Sulla pagina creata per la vendita dei biglietti si annuncia: “Preparatevi alla sorpresa! Un vero “concerto di Natale”, ovvero i tre giovani musicisti canteranno i pezzi più famosi tra le Christmas’ song, mettendo in piedi un evento assolutamente unico”. Come detto ci saranno le telecamere pronte a immortalare le esibizioni de Il Volo. Chiunque decida di comprare i biglietti per partecipare darà “il proprio consenso a titolo gratuito all’utilizzo della propria immagine”, inoltre è vietato scattare foto e registrare stralci del concerto e diffonderli.

A suscitare qualche polemica, o quanto meno un po’ di ironia, è però il dress code richiesto al pubblico: “Per il Concerto di Natale al Tempio della Concordia, è richiesto un dress code per tutti gli ospiti: preferibilmente nero o scuro, pantaloni, abiti o gonne lunghe, camicie e capispalla a manica lunga o scialli per le donne”. Non esattamente un look estivo, dunque, per rendere l’atmosfera ancor più natalizia. Viene infine stabilito che “gli spettatori che saranno ripresi, dovranno applaudire nei momenti clou, come in ogni ripresa tv che si rispetti”.