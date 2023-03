Belve, le rivelazioni shock di Heather Parisi: “Ho subito violenza sessuale e psicologica”

“Ho subìto violenza fisica, sessuale e psicologica. La cosa peggiore era la violenza psicologica. La gente vede ma non dice niente, ti danno della bugiarda”: Heather Parisi si racconta a Belve, nell’anteprima della puntata che andrà in onda domani 14 marzo con Francesca Fagnani.

Non ha fatto i nomi della persona in questione: “Nessun compagno, era una persona che mi stava a fianco, ma non cerco vendetta”. La conduttrice le chiede se lo stia proteggendo: “Non ho protetto lui, ma me”. Altro argomento toccato nel corso dell’intervista è l’infanzia: “Mio padre se ne è andato via di casa quando avevo due anni, mia madre non c’era mai, io facevo la mamma a mia sorella Tiffany. Cucinavo, lavavo la casa, facevo la lavatrice e facevo la baby-sitter. Era tanto da chiedere a una bambina di otto anni, per questo sono stata salvata quando a dodici anni ho avuto una borsa di studio e sono andata a vivere da sola”.

Sulla rivalità presunta con Lorella Cuccarini, Heather Parisi smentisce: “Non c’è stata mai una rivalità, perché io non ho mai visto nessuno come rivale; io ho sempre deciso quale trasmissione fare, quale disco fare, e quale ospitata fare. E poi se ci pensi bene siamo due cose completamente diverse. Lei è la prima della classe, sa tutto a memoria, io invece faccio sempre quello che mi viene in mente al momento. Io se faccio una prova in studio in onda faccio tutta un’altra cosa”.

Durante l’intervista, la showgirl – che risiede da anni a Hong Kong – è stata raggiunta da un ufficiale giudiziario che le ha imposto di sborsare una “somma ingente” come risarcimento di una condanna per diffamazione.