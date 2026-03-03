Icona app
Spettacoli

Gruppo FS e Premio Film Impresa: presentato il documentario “Andata e ritorno”

in foto: Giampaolo Letta, Presidente Premio Film Impresa, e Alessandra Calise, Responsabile Comunicazione e Relazioni Esterne del Gruppo FS
di Antonio Scali
Il Gruppo FS partecipa al Premio Film Impresa presentando il documentario “Andata e Ritorno”, realizzato da Gruppo Creativo, scritto e diretto da Roberto Campagna ed Elena de Rosa, e nato dall’idea di raccogliere le esperienze di chi viaggia e porre al centro il viaggio in treno come metafora di connessione, opportunità e relazione tra persone, territori e aspirazioni individuali, dove le linee ferroviarie non sono solo infrastrutture ma luoghi di incontri.

L’adesione all’iniziativa si inserisce in una più ampia visione aziendale che riconosce nella narrazione uno strumento fondamentale per interpretare i cambiamenti della società e diffondere i valori che guidano l’azione del Gruppo. Il Premio rappresenta un’importante piattaforma nazionale dedicata alle produzioni audiovisive non commerciali realizzate dal mondo imprenditoriale, promuovendo una cultura d’impresa fondata su responsabilità sociale, innovazione tecnologica e crescita delle competenze.

Attraverso la partecipazione al Premio Film Impresa, il Gruppo FS consolida il proprio posizionamento come Mobility Leader del Sistema Paese, impegnato ad accompagnare la transizione ecologica e digitale nel settore dei trasporti e a contribuire allo sviluppo di una mobilità sempre più sostenibile, accessibile e integrata.

L’iniziativa rappresenta un’occasione di confronto con il sistema imprenditoriale e creativo italiano, con l’obiettivo di condividere una visione del fare impresa orientata al futuro e capace di generare impatto sociale, culturale ed economico.

Per il Gruppo FS è la conferma di un impegno costante nella valorizzazione del proprio patrimonio culturale e comunicativo, promuovendo una concezione della mobilità come fattore abilitante di crescita, inclusione e sviluppo sostenibile per il Paese e per le comunità.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
