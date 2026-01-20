Grazia Di Michele contro Fabio Fazio: “Vanoni ricordata con artisti omologati”

Lo sfogo sui social della cantautrice: "Mi è dispiaciuto non esserci stata, sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento"

Grazia Di Michele punta il dito contro Fabio Fazio. La cantautrice non ha gradito il mancato invito allo speciale televisivo di Che tempo che fa, dal titolo “Ornella senza fine”, andato in onda domenica scorsa sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte.

“Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, scrive Di Michele su Facebook. “Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”.

“Uno strappo alla regola, Fabio, per portare in tv anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione. Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi – continua la cantautrice – ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia ‘senza fine'”.

Grazie Di Michele, 70 anni, era legata da una profonda amicizia personale con Vanoni, ma le due avevano anche collaborato a lungo sul piano artistico. Per Vanoni, Di Michele ha scritto canzoni celebri tra cui “Non era presto per chiamarti amore”, “Buonanotte piccolina” e “Io con te”.

Alla puntata speciale di Che tempo che fa hanno preso parte, fra gli altri, Mahmood, Arisa, Francesco Gabbani, Elisa, Emma Marrone.