Icona app
Leggi TPI direttamente dalla nostra app: facile, veloce e senza pubblicità
Installa
Banner abbonamento
Cerca
Ultimo aggiornamento ore 17:59
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
Banner abbonamento
HomeLeggi il settimanalePoliticaEsteriCronacaRomaDiscutiamo!OpinioniEconomiaAmbienteSondaggiMilanoTVSportSpettacoliCostumeGossipLotterieOroscopoCinemaStasera in tvCalcioSerie ALavoroPensioniMeteoSaluteCucinaTecnologiaViaggiTurismoWorkshopNewsletter
About TPITPI ContattiPrivacy PolicyCookie Policy
Immagine autore
Gambino
Immagine autore
Telese
Immagine autore
Mentana
Immagine autore
Revelli
Immagine autore
Stille
Immagine autore
Urbinati
Immagine autore
Dimassi
Immagine autore
Cavalli
Immagine autore
Antonellis
Immagine autore
Serafini
Immagine autore
Bocca
Immagine autore
Sabelli Fioretti
Immagine autore
Guida Bardi
Home » Spettacoli
Spettacoli

Grazia Di Michele contro Fabio Fazio: “Vanoni ricordata con artisti omologati”

Immagine di copertina
Credit: AGF

Lo sfogo sui social della cantautrice: "Mi è dispiaciuto non esserci stata, sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento"

di Marco Nepi
Immagine dell'autore

Grazia Di Michele punta il dito contro Fabio Fazio. La cantautrice non ha gradito il mancato invito allo speciale televisivo di Che tempo che fa, dal titolo “Ornella senza fine”, andato in onda domenica scorsa sul Nove per celebrare Ornella Vanoni a poche settimane dalla morte.

“Ciao Fabio, mi è dispiaciuto non esserci stata ieri per l’omaggio a Ornella”, scrive Di Michele su Facebook. “Non credo che avrei avuto più diritto degli altri ospiti – anche se ho condiviso con Ornella un’amicizia speciale e tanto, tanto tempo per scrivere pezzi di vita con lei e per lei – ma te lo dico perché penso che sarebbe stato un sano strappo alla regola che vuole in televisione solo artisti con tanti streams e che sembrano adatti ad ogni tipo di evento, che sia Sanremo, il concerto di Natale, come pure il Battiti live, o una Voce per Padre Pio; piazze e chiese, estate e inverno”.

“Uno strappo alla regola, Fabio, per portare in tv anche delle storie artistiche fuori dagli hype, ma che hanno una ragione vera e profonda di condivisione. Ho un bagaglio di ricordi legati con fili d’oro e questo è sufficiente per gratificarmi – continua la cantautrice – ma sinceramente mi dispiace che un’amica e un’artista, che ha vissuto nella libertà e nella trasgressione, venga ricordata attraverso un evento che sa di omologazione, un’omologazione che è diventata davvero una storia ‘senza fine'”.

LEGGI ANCHE: Edoardo Vianello contro Ornella Vanoni: “Sopravvalutata. E non era sincera”

Grazie Di Michele, 70 anni, era legata da una profonda amicizia personale con Vanoni, ma le due avevano anche collaborato a lungo sul piano artistico. Per Vanoni, Di Michele ha scritto canzoni celebri tra cui “Non era presto per chiamarti amore”, “Buonanotte piccolina” e “Io con te”.

Alla puntata speciale di Che tempo che fa hanno preso parte, fra gli altri, Mahmood, Arisa, Francesco Gabbani, Elisa, Emma Marrone.

Marco Nepi
Collaboratore di TPI dal 2019, scrivo news di attualità, gossip, lotto, oroscopo e sport.
Immagine dell'autore
Ti potrebbe interessare
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
Ti potrebbe interessare
TV / Il principe cerca moglie: tutto quello che c’è da sapere sul film
TV / Io sono Farah: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi, 20 gennaio
TV / Prima di noi: anticipazioni (trama e cast) della quarta puntata
TV / DiMartedì, le anticipazioni e gli ospiti della puntata di stasera 20 gennaio 2026 su La7
TV / Farwest: anticipazioni e ospiti di oggi del programma di Salvo Sottile su Rai 3
TV / È sempre Cartabianca: anticipazioni e ospiti della puntata di stasera 20 gennaio su Rete 4
TV / Boss in incognito 2026 streaming e diretta tv: dove vedere la puntata di oggi
Spettacoli / Luca Barbareschi replica a Sigfrido Ranucci: "Mi annoia"
TV / Boss in incognito 2026: tutto quello che c’è da sapere sulla seconda puntata
Cinema / Claudio Amendola: "Nei film ho fatto il coatto, ma nella vita sono snob"
Ricerca