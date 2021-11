Romana, 24 anni, da tre anni convive con la compagna Barbara: Giulia Talia è la prima aspirante concorrente di Miss Italia dichiaratamente omosessuale.

“Grazie alla mia famiglia ma soprattutto ai miei amici, oggi riesco a parlare apertamente della mia relazione con una donna senza più timore di non essere accettata e senza aver paura di un giudizio negativo da parte degli altri”, ha detto in un video in cui ha annunciato la partecipazione alle prefinali nazionali di Miss italia con il titolo di Miss Cinema Roma 2020. “Sono tre anni che convivo con la mia compagna e recentemente abbiamo deciso di ampliare la nostra famiglia adottando al canile di Muratella un piccolo amico peloso, Mashmallow, il nostro pitbull di quattro anni”, ha detto la giovane laureata in Scenografia nel video che ha pubblicato sul suo profilo Instagram.

“Sono arrivata a una mia consapevolezza personale: non si può percorrere la propria vita rincorrendo una qualche forma di accettazione da parte di un’altra persona che magari non avverrà mai perché non siamo tutti uguali”, ha continuato la 24enne, che attualmente lavora la sera come hostess in un locale mentre svolge un tirocinio presso uno studio di architettura. In un’intervista al Corriere della Sera, ha raccontato come di non aver mai sognato di prendere parte a Miss Italia. Era stata invece la nonna, recentemente scomparsa per Covid-19, a dirle che un giorno avrebbe partecipato.

Le selezioni, in corso al Crowne Plaza Hotel di Roma, termineranno domani quando si saprà se anche Giulia Talia entrerà tra le venti finaliste di Miss Italia 2021 o le dieci che prenderanno parte a Miss Italia Social. Nel frattempo, l’aspirante interior designer spera con l’opportunità che già le ha dato Miss Italia “di far arrivare questo messaggio e soprattutto la mia esperienza personale a persone anche molto lontane da me, e perché no, essere d’aiuto o semplicemente poter dare qualche informazione ad altre persone”.