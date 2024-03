Il concerto di Giovanni Allevi previsto per domani, 15 marzo, al Teatro Orfeo di Taranto è stato rimandato al 30 aprile. Si tratta di una delle tappe del suo piano Solo Tour, ovunque già sold out. Ma il musicista ha dovuto posticipare la data al 30 aprile per motivi di salute. Il tour è iniziato il 9 febbraio scorso e questo è il primo stop forzato nel calendario.

L’artista era stato uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo, dove aveva raccontato con un commovente monologo la scoperta della sua malattia, un mieloma multiplo, le cure e la gioia di tornare a suonare dopo due anni di stop. “Nel mio ultimo concerto alla Concert house di Vienna il dolore alla schiena era talmente forte che sull’applauso finale non riuscivo ad alzarmi dallo sgabello e non sapevo ancora di essere malato. Poi è arrivata la pesantissima diagnosi, ho guardato il soffitto con la sensazione di avere la febbre a 39 per un anno consecutivo. Ho perso molto, il mio lavoro, i miei capelli, le mie certezze ma non la speranza e la voglia di immaginare. Era come se il dolore mi porgesse anche degli inaspettati doni. Quali? Vi faccio un esempio: non molto tempo fa, prima che accadesse tutto questo, durante un concerto in un teatro pieno ho notato una poltrona vuota e mi sono sentito mancare”, aveva detto al Festival.

“La mia presenza è la gioia immensa di vivere il presente perché se qualcuno pochi mesi fa mi avesse detto che sarei stato qui a parlare non ci avrei creduto, e invece sono felicissimo”, aveva aggiunto dal palco dell’Ariston. Al momento restano confermate le prossime tappe del tour di Allevi: Ravenna il 28 marzo, Varese il 12 aprile, Trento il 14 aprile, Milano il 27 aprile e il 13 maggio, Ferrara il 1 ottobre e Bari il 2 ottobre.