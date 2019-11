Giorgio Tirabassi colpito da infarto: le condizioni di salute dell’attore

Giorgio Tirabassi, colpito da infarto nella serata di venerdì primo novembre, non è in pericolo di vita. L’attore, 59 anni, è stato sottoposto a un’operazione d’urgenza: secondo l’ultimo bollettino medico le sue condizioni di salute sono stazionarie.

Tirabassi, ricoverato nell’ospedale di Avezzano, in provincia de L’Aquila, è stato sottoposto a un intervento di angioplastica con stent, per risolvere il problema dell’occlusione di una coronaria.

“Amici e conoscenti voglio tranquillizzare tutti Sto bene e in buone mani”, ha scritto l’attore sulla sua pagina Facebook.

Tirabassi è stato colto da un malore al cuore durante la presentazione del suo primo film da regista, Il grande salto, nella zona di Civitella Alfedena, borgo aquilano di 280 abitanti situato a 1.100 metri di altitudine, nel cuore del Parco Nazionale d’Abruzzo.

Dopo un primo intervento del personale medico locale, l’attore è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Avezzano per essere operato d’urgenza. L’attore è sotto lo stretto controllo dei medici. La prognosi resta riservata.

Giorgio Tirabassi è nato a Roma il primo febbraio 1960. Cresciuto artisticamente nella compagnia teatrale di Gigi Proietti, ha recitato in decine di film per il cinema e per la tv, oltre a svariati spettacoli in teatro. Particolarmente nota al grande pubblico la sua interpretazione dell’ispettore Roberto Ardenzi nella fiction Distretto di Polizia.

Il grande salto, suo esordio alla regia, è una commedia che racconta le vicende di due ladri che sognano il grande colpo ma che sono puntualmente ostacolati dalla sfortuna. Tirabassi recita il ruolo di protagonista, affiancato da Ricky Memphis, con cui ha lavorato in molti altri film.

