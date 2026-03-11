Icona app
Spettacoli

Giorgia Cardinaletti: “Per condurre Sanremo non ho ricevuto compenso. In futuro mi vedo moglie e mamma”

Le parole della conduttrice del Tg1

di Niccolò Di Francesco
Volto del Tg1, la giornalista Giorgia Cardinaletti si è fatta apprezzare anche come co-conduttrice del Festival di Sanremo per il quale, precisa in un’intervista a Il Messaggero, non ha ricevuto alcun compenso. “Non ho ricevuto compenso. Non abbiamo mai parlato di soldi e quindi lo considero come un plus professionale. D’altra parte ero lì come inviata del Tg1, solo che sabato sono finita sul palco dell’Ariston”. E sull’annuncio della sua co-conduzione, arrivata proprio in diretta durante il tg, la giornalista chiarisce: “Tutto vero, giuro. L’ha vista la mia faccia? Per un po’ sono rimasta senza parole. Ho anche pensato che fosse uno scherzo. Non me l’aspettavo proprio. Non finirò mai di ringraziare Carlo Conti”.

La reporter, poi, rivela il suo podio personale: “A me piacevano Tommaso Paradiso, Ditonellapiaga e Nayt. Però alla fine Sal Da Vinci ha meritato il primo posto: anch’io appena l’ho sentita ho pensato che avrebbe vinto. È un tormentone nato”. Riguardo al suo futuro, rivela che è “difficile immaginarmi fuori da questa azienda” e aggiunge: “Mi piace talmente tanto il mio lavoro che ancora non ci ho pensato a queste cose: ho lo stipendio di un caposervizio e non guadagno cifre esorbitanti, ma non mi lamento. Detto questo, se arrivassero offerte le valuterei. Forse mi aiuterebbero anche a crescere un po’ economicamente”.

Alla domanda se avesse pensato che sul palco dell’Ariston due anni prima c’era il suo ex Cesare Cremonini, Giorgia Cardinaletti risponde: “Nooo… Non sono proprio il tipo. Sto vivendo una fase bellissima della mia vita e sto benissimo così. Ho pensato che mi sarebbe piaciuto essere vista a Sanremo dai miei nonni, quello sì”. Attualmente impegnata con il collega Francesco Bechis, sulla sua vita privata la giornalista afferma: “Amo l’idea della famiglia, che per me è stata ed è fondamentale, quindi mi vedo moglie e madre. Anche perché mi piace rendere le persone accanto a me felici. Per le promesse solenni, però, c’è tempo”.

Niccolò Di Francesco
Classe 1982, dall'età di 21 anni lavora nel mondo del giornalismo. Dal 2019 a TPI, è padre di Tommaso, il suo miglior "articolo".
