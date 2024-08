Gigi Marzullo: “Da giovane in vacanza dormivo in macchina”

È un Gigi Marzullo inedito quello che si è raccontato a La Vita in Diretta Estate. Il popolare conduttore della notte, infatti, ha ricordato quando da giovane trascorreva le sue vacanze in Costiera Amalfitana.

Anche se alla montagna e al mare rivela di preferire la città, la sua città, Avellino: “Se potessi, starei un mese ad Avellino, la mia città di origine. Seduto in un bar, dalla mattina fino a tarda notte, a guardare il mondo, le persone che passeggiano”.

Il presentatore ha comunque rievocato le sue serata estive, quando aveva 17 anni: “Partivamo coi miei amici da Avellino e andavamo in Costiera Amalfitana, fino a tarda notte”.

Per non fare avanti e indietro, spesso capitava anche di dormire in macchina: “Frequentavamo ragazzi più benestanti di noi e, per orgoglio, non dicevamo la verità”.

Riguardo al suo fascino con le ragazze, Gigi Marzullo rivela: “Ero un po’ imbranato e non avevo un fisico bestiale, come direbbe qualcuno. Però ero molto me stesso, come adesso. E questa cosa piaceva alle ragazze, specie a quelle altolocate”.

“Ero affascinato dalle ragazze che mi affascinavano. Dovevano essere complesse. Non mi sono mai fermato all’aspetto fisico. Certo, se carina era meglio, ma cercavo altro”.

Per il conduttore le vacanze da giovane rimangono un ricordo indelebile: “Ho un bel ricordo perché non c’erano tanti pensieri. Ci si divertiva con poco. Quando passano gli anni, i pensieri affollano la mente e il cuore”.