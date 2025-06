Gigi Campanile ricoverato in ospedale, la compagna Dolcenera: “Supererai anche questo”

Gigi Campanile, produttore musicale nonché manager e compagno di Dolcenera, è stato ricoverato d’urgenza in ospedale. A renderlo noto è stata la stessa cantante con un messaggio sui social. L’interprete, infatti, ha pubblicato uno scatto che ritrae il compagno steso sul letto di ospedale e con una flebo. Campanile si trova nel reparto di chirurgia d’urgenza dell’ospedale di Careggi, in provincia di Firenze, ma non sono stati resi i motivi del suo ricovero. “Ragazzo di strada, speaker radiofonico, studente universitario, uomo di legge (e di principio), ricercatore curioso, produttore ed editore musicale, sognatore visionario… il mio faccendiere ops cavaliere medievale. Hai superato qualsiasi ostacolo nella vita, hai risolto problemi, ti sei sacrificato con dignità, hai sofferto con orgoglio e sei persino arrivato al traguardo finale di Pechino Express. Riuscirai a superare anche questo… cuore mio!” ha scritto Dolcenera.

I due hanno partecipato all’ultima edizione di Pechino Express, classificandosi secondi. La cantante e il produttore sono fidanzati da circa 25 anni. Si sono conosciuti quando lei aveva appena 18 anni e lui 25. “Ho sempre avuto accanto a me Gigi, il mio eterno fidanzato, compagno e avvocato. È anche manager, un po’ papà, nel corso di questi venti anni lui mi ha tenuta sempre un po’ distante dalle regole di questo mondo, forse per rispettare questo strano senso di libertà” dichiarò l’interprete parlando della sua relazione.