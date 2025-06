E’ morto Gianfranco Butinar, l’attore e imitatore aveva 51 anni

Lutto nel mondo dello spettacolo. Gianfranco Butinar, imitatore, comico e attore romano, è morto all’età di 51 anni per un infarto. A dare la notizia sui social è stata la pagina “Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti”. L’attore, famoso per le sue imitazioni (Totti, Pizzul Celentano Califano Vasco Rossi soltanto per citare alcuni) ieri sera, 5 giugno, sarebbe stato colpito da un infarto mentre si trovava sul divano di casa con la moglie.

“Un grande dolore per tutti gli amici di Rete Oro e delle nostre trasmissioni: nella giornata di ieri si è spento improvvisamente Gianfranco Butinar, attore, comico, imitatore, spesso ospite anche della trasmissione Il Tribunale delle Romane. Un vero artista, che non possiamo che ricordare col sorriso e l’allegria che l’hanno sempre contraddistinto. Dal direttore Raffaele Minichino e da tutta la nostra redazione sentite condoglianze alla famiglia. I funerali si terranno domani alle ore 15 presso la Parrocchia Santa Maria Regina Pacis di Ostia. Ciao Gianfranco”, si legge sulla pagina Facebook di “Sport In Oro – La domenica sportiva dei dilettanti”. Proprio la scorsa domenica l’ultimo spettacolo dell’attore.