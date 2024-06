La denuncia di Ghali: “Fuori dal cast di Radio Italia Live a Napoli perché pro Palestina” | VIDEO

Ghali: “Fuori dal cast di Radio Italia Live a Napoli perché pro Palestina”

Ghali sarebbe stato escluso dal cast del concerto di Radio Italia Live a Napoli dopo aver chiesto un minuto di silenzio per la Palestina nel precedente appuntamento che si era svolto a Milano.

Ad affermarlo è stato lo stesso cantante in un’intervista a Real Talk del canale Middle East Eye. La motivazione della sua esclusione, secondo l’artista, sarebbe da ricercarsi proprio nella sua presa di posizione pro Palestina esternata anche durante il Festival di Sanremo.

“Sono stato punito per questo. Perché dovevo fare uno show, per il 27 giugno, a Napoli, e mi hanno cancellato. Questo è successo due giorni fa. Sono rimasto sorpreso, in un Paese dove c’è la libertà di espressione e la democrazia. Il palco è per me un posto per comunicare, per mandare un messaggio. Fare musica senza mandare messaggi non è nel mio stile”.

quindi Ghali è stato cancellato dalla data di Radio Italia a Napoli perché in quella precedente a Milano ha richiesto il silenzio per le vittime palestinesi, questa cosa non deve passare inosservata, siamo un Paese di merda, dovreste solamente vergognarvi pic.twitter.com/EnhwHqn2Rs — 𝒄𝒂𝒎𝒓𝒆𝒍𝒊𝒏𝒆 (@pezzidiunpuzzle) June 6, 2024

“Le reazioni dell’industria musicale sono spaventose nei confronti degli artisti che parlano di Palestina. Il rischio è la cancellazione. Rischi i tuoi sogni, ma non importa perché ci sono persone che rischiano invece la loro vita e un sacco di gente muore”.

L’organizzazione, secondo quanto scrive Il Fatto Quotidiano, non ha voluto rilasciare un commento sulla vicenda.