Gf Vip, la clamorosa rivelazione di Attilio su Ginevra Lamborghini: ecco cosa ha detto

Antonino Spinalbese ha scoperto che Ginevra Lamborghini non è single. La sorella di Elettra è infatti impegnata con Edoardo Casella, lo “scucugnu” che ha conosciuto poco prima che iniziasse il reality.

Dopo la squalifica la cantante fece intendere all’hair stylist di essersi liberata sentimentalmente, e alle ripetute domande “Ti sei lasciata?” non ha mai voluto rispondere o smentire. Sospetto dei telespettatori è che la Lamborghini stia nascondendo i dettagli sulla sua vita privata per non far cadere la ship Gin-Tonic. Ora però Attilio Romita potrebbe averla incastrata rivelando la verità ad Antonino.

La rivelazione di Attilio Romita

Antonino Spinalbese in veranda con Attilio Romita ha scoperto che Ginevra Lamborghini non è single, come lei stava facendo credergli. Si parlava del loro rapporto e quando lui ha spiegato che “Se lei fosse entrata da fidanzata, io non mi sarei preso tanta confidenza perché mi sarei messo nei panni del fidanzato”, il giornalista gli ha svelato la verità.

“Quella cosa che era nata prima del Grande Fratello Vip ha detto che c’è, le ho chiesto “e Antonino?”. Ha detto “Con lui va bene così com’è”, ha detto Attilio Romita ad Antonino. “Effettivamente, è da matura ragionare così”, è stato il commento del gieffino, prima che scivolasse in un broncio pensieroso e perplesso. “Mi ha fatto capire che è divisa tra le due cose”, ha concluso Romita.

Antonino Spinalbese aveva già sospettato qualcosa, ad Attilio Romita e Antonella Fiordelisi ha raccontato: “Ieri gli avevo chiesto se fosse scoppiata per colpa mia, non ho capito se aveva capito ma mi ha detto “no non sei stato tu la causa”. Oggi quando ho detto ti sei lasciata, lei ha detto “no, non..” e io sono andato avanti con il discorso”.

Mentre Antonino era ancora con Attilio Romita, Giaele De Donà lo ha chiamato in disparte: “Ci sono rimasta male che saresti andato via senza salutarmi”, gli ha detto, facendo riferimento al siparietto della scorsa puntata tra lui e Ginevra.

I due hanno parlato della questione, sottolineando quanto l’uno sia importante per l’altra e che qualora dovessero separarsi, dovrebbe esserci un caloroso saluto. Poi Spinalbese ha invitato la De Donà a guardarlo e coprendosi la bocca le ha sussurrato qualcosa, poi: “Non dire nulla, non fare domande”. Con ogni probabilità potrebbe averle rivelato la sua scoperta su Ginevra Lamborghini che lo avrebbe scosso particolarmente. Dopo infatti si sarebbe isolato dal resto del gruppo per qualche minuto.

Proprio ieri notte Antonino Spinalbese si è lasciato andare a una dichiarazione su Ginevra. Con lei presente, mentre parlava con Wilma ha confessato: “Mi eccita il fatto che non mi ca*hi, che non mi ascolti, non mi consideri, la chiamo e dice devo fare altro. Mi stuzzica, mi fa sorridere. E per quanto possa essere noiosa, se Ginevra vuole fare così per i prossimi 4 o 5 anni, farò anche io così per i prossimi 4 o 5 anni. Non è che abbiamo 60 anni”.