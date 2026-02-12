Icona app
Spettacoli

Gemma Galgani: età, dove vive, pensione, che lavoro faceva, ex marito e figli, chirurgia

TUTTO QUELLO CHE SI DEVE SAPERE SUL VOLTO STORICO DI UOMINI E DONNE

Classe 1950, Gemma Galgani lo scorso 19 gennaio ha compiuto 76 anni e sono passati ormai 16 anni da quando è arrivata per la prima volta nello studio di Uomini e Donne. Intenzionata a trovare l’amore nel dating show di Maria De Filippi, nel corso di tutto questo tempo ha avviato più di una relazione ma, purtroppo, nessuna è mai andata davvero a buon fine e lei è sempre tornata nel parterre del trono over.

Ma cosa sappiamo su Gemma? Che lavoro faceva prima di andare in pensione? Chi è il suo ex marito? Tutto quello che c’è da sapere sullo storico volto del programma, dalla chirurgia estetica alla sua casa.

Curiosità su Gemma Galgani: la casa, l’ex marito, la chirurgia e la famiglia

Gemma Galgani vive a Torino e ha due sorelle, una più grande di lei e un’altra più piccola, dunque lei è la seconda. Non tutti sanno che la famosa dama di Uomini e Donne si è sposata molto giovane, aveva poco più di vent’anni quando è convolata a nozze con Francesco D’Acqui, rampollo di una famiglia torinese molto in vista, il padre era un famoso armatore.

Una relazione che fu ostacolata dalla famiglia di lui e che non durò a lungo. La giovane coppia si allontanò dalla famiglia, ma la loro unione durò solo 180 giorni, secondo quanto la stessa Gemma ha raccontato lei non riusciva a sopportare di essere “mantenuta” da lui e voleva la sua indipendenza. La Galgani all’età di 40 anni – come lei stessa ha più volte raccontato – ha avuto un’altra relazione importante con Marcello, un affascinante architetto di Fiuggi di cui era molto innamorata. La loro storia terminò quando lei scoprì che lui l’aveva tradita con una cara amica. In quell’anno la dama di Uomini e Donne ha raccontato di aver anche perso un bambino, senza mai dire chi fosse il padre, Gemma non ha figli.

Dopo aver portato avanti una lunga gavetta, Gemma Galgani è diventata direttrice del Teatro Alfieri di Torino, una professione grazie alla quale – sempre come lei stessa ha raccontato – ha potuto conoscere personalità del livello di Vittorio Gassman e Walter Chiari. Oggi la dama di Uomini e Donne è in pensione, del resto se così non fosse per lei non sarebbe tanto facile partecipare al dating show che l’ha resa celebre. Da quando è arrivata nel programma, a detta di molti e soprattutto di Tina Cipollari che la prende spesso in giro, avrebbe ceduto a più di un ritocco estetico.

La dama non ha mai negato di aver fatto qualcosa, anni fa ha anche partecipato al programma di Simona Ventura Selfie- Le Cose Cambiano. Gemma Galgani si sarebbe sottoposta a un lifting facciale, una mastoplastica al seno, a qualche puntura di filler e sarebbe intervenuta anche sui denti.

