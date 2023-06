Gay Pride, Arisa contro Paola Iezzi: “Hai quasi 50 anni, impara a vivere”. E le mostra il dito medio

È scontro tra Arisa e Paola Iezzi. Esclusa dal Roma Pride dopo le ultime dichiarazioni su Giorgia Meloni, la cantante lucana ha risposto duramente alle critiche di Paola, che assieme alla sorella Paola sarà madrina della manifestazione Lgbtqi+.

In un’intervista, Arisa aveva invocato da parte della comunità Lgbtqi+ un “cambio di atteggiamento” nei confronti di Giorgia Meloni, che le “piace perché ha molta cazzimma”. “Un’uscita infelice”, l’ha bollata Paola, che in conferenza stampa ha accusato la collega di scarso coraggio. “Gli artisti spesso vivono nella paura, non tutti abbiamo le spalle coperte allo stesso modo”, il suo commento. “Ognuno ha i propri tempi, bisogna concedere tempo e spazio alle persone per trovare forza e coraggio. Il coraggio non è mica facile da trovare”.

Arisa e Paola Iezzi come Fedez e Luis Sal ieri sera.

Siccome in queste ore non sta succedendo niente di interessante… pic.twitter.com/luMkpkAaas — Cinguetterai  (@Cinguetterai) June 9, 2023

Non si è fatta attendere la risposta di Arisa, che nelle sue storie Instagram ha dedicato a Paola due diti medi. “Cara Paola”, ha esordito, “io ti ho sempre seguito, ti ho sempre stimata. Mi dispiace tantissimo sentire questo video e vederti parlare così di me senza cercare di mettere una buona parola tra me e la comunità Lgbtq+ nonostante probabilmente la tua consapevolezza del periodo diciamo non troppo piacevole che sto attraversando riguardo questo argomento. Io lo avrei fatto, io avrei cercato il buono e probabilmente avrei cercato di mettere pace. È quello che cerco sempre di fare ed è per questo che mi trovo nei guai”, ha continuato Arisa, passando poi all’attacco.

“Invece tu sicuramente ti sarai presa dei bellissimi applausi mentre infamavi una tua collega, e dicevi delle cose che secondo me non sono vere, non sono reali, anzi te lo assicuro, non sono vere. Mi piacerebbe che tu avessi visto l’intervista perché altrimenti avresti detto che sì ha detto che le piace la Meloni però ha detto anche che è a favore dei matrimoni ed è a favore delle adozioni tra persone dello stesso sesso. Questo fa di me comunque una persona che sostiene i diritti Lgbtq+ cara, quindi dovresti informarti”, ha rivendicato, passando poi ad alcune delle parole dette da Paola. “Non ho self confidence, mmmh, vediamo. Ho paura di non lavorare, no tesoro mio, forse tu hai paura, ecco perché sei schiava di certe cose. Io non sono schiava di partito, non sono schiava di una comunità, non sono schiava di niente. Io amo senza paletti, amo capito e dico anche di no, perché amare significa dire anche di no. Sì e no”, ha ribadito, mostrando poi il dito medio.

Paola Iezzi su #Arisa: “Ha fatto un’uscita del cazzo,infelice,ma non la giudico,gli artisti spesso vivono nella paura di non lavorare,bisognerebbe aspettare prima di accanirsi,creare la polemica,su cose che portano poi l’attenzione lontano da dove noi vorremmo”🫶#RomaPride pic.twitter.com/Z4MTaUB3u1 — ApocaFede (@DrApocalypse) June 9, 2023

“Se mi incontri per strada non mi salutare, perché a me l’ipocrisia fa schifo. A me la gente ipocrita fa schifo. E prima o poi la verità verrà a galla, io lavoro veramente per la comunità Lgbtq+, non faccio i festini, non metto i lustrini, vado in piazza a dire ‘viva l’amore, viva l’amore, viva l’amore’. Cresci, impara che non si parla degli altri quando gli altri non ci sono, soprattutto male. Non si parla male degli altri quando gli altri non ci sono e non si possono difendere. Ah bella, hai quasi 50 anni, ancora non hai imparato a vivere. Dito medio!”