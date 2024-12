L’attrice Gal Gadot operata al cervello all’ottavo mese di gravidanza: “Volevo solo vivere”

L’attrice Gal Gadot operata al cervello all’ottavo mese di gravidanza

L’attrice Gal Gadot, nota per il ruolo di Wonder Woman ricoperto sul grande schermo, ha rivelato di essere stata operata al cervello durante l’ottavo mese di gravidanza.

“Mi è stato diagnosticato un enorme coagulo di sangue nel cervello” ha scritto sui suoi social l’interprete, che ha raccontato nel dettaglio la sua esperienza al fine di sensibilizzare e aiutare le persone che potrebbero ritrovarsi ad affrontare una situazione simile.

Gal Gadot ha scritto: “Rimanevo legata a letto tutto il giorno finché non mi sono sottoposta a una risonanza magnetica che ha rivelato la verità. Mi ha ricordato quanto improvvisamente tutto possa cambiare e, nel bel mezzo di un anno così difficile, tutto ciò che volevo era vivere”.

E ancora: “Mia figlia Ori è nata in quel momento di incertezza e paura”. E il nome della figlia, rivela, non è casuale: “Significa ‘la mia luce’, lei è la mia luce in fondo al tunnel”.

“Oggi sono completamente guarita e piena di gratitudine per la vita che mi è stata restituita” ha scritto ancora l’attrice che poi ha rivolto un messaggio a tutti i suoi follower: “È vitale ascoltare il proprio corpo e fidarsi di ciò che ci dice. Dolore, disagio e cambiamenti lievi possono nascondere un significato più profondo ed essere in sintonia con se stessi può salvarci”.