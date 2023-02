Funerale Maurizio Costanzo, il commovente saluto della figlia: “Non hai avuto 3 figli, ma molti di più”

Si sono svolti a Roma, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo, i funerali solenni di Maurizio Costanzo, il grande giornalista e conduttore morto venerdì all’età di 84 anni. Colleghi, personaggi dello spettacolo e tanta gente comune si è raccolta per dare un ultimo saluto a uno dei simboli della televisione italiana.

Particolarmente commovente il saluto della figlia Camilla che ha parlato a nome dei due fratelli: “Papino, l’ondata di amore della quale siamo stati sommersi è merito dell’amore che hai dato a noi e a tantissime persone. Non hai idea della gratitudine che ci ha investito, non hai avuto tre figli, ma molti di più. Per molti sei stato un padre, un maestro, una guida. Hai saputo intuire destini.

A noi lasci un’eredità importante e l’insegnamento dell’umiltà. Avevi ancora l’anima del ragazzo di 17 anni che scriveva a Montanelli, che si stupiva per una collaborazione importante e già ci sembra di sentire mentre dici ‘Ma vi rendete conto? Tutto questo per me’. Adesso ti immaginiamo in paradiso, mentre organizzi un talk show. Continuerai a vivere in tutti noi e tutto ciò che abbiamo imparato da te non andrà perso. È una promessa. Ti vogliamo bene papi”.

TV / Maurizio Costanzo sarà sepolto al cimitero del Verano Gossip / Selfie con Maria De Filippi davanti al feretro di Maurizio Costanzo: la rabbia di Sabrina Ferilli e Rita Dalla Chiesa