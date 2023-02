Maurizio Costanzo sarà sepolto al cimitero del Verano

In quale cimitero sarà sepolto Maurizio Costanzo? Dopo i funerali di oggi, 27 febbraio 2023, nella Chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo a Roma Maurizio Costanzo sarà sepolto nel cimitero del Verano, situato nel quartiere Tiburtino, adiacente alla basilica di San Lorenzo. Il cimitero, con il suo patrimonio di opere d’arte, è considerato un vero e proprio museo a cielo aperto, un inestimabile valore sotto il profilo storico-artistico e di storia della cultura dalla metà dell’Ottocento sino a tutto il Novecento.

Al Verano riposano centinaia di migliaia di persone, cittadini romani e non solo. Tra loro anche alcuni dei più grandi artisti dello spettacolo italiano come Alberto Sordi, Bud Spencer, Raimondo Vianello, Ennio Morricone, Mario Riva, Nanni Loy, Ciccio Ingrassia, Vittorio Gassman, Rino Gaetano, Gabriella Ferri, Aldo Fabrizi, Eduardo De Filippo, Peppino De Filippo e Luigi De Filippo. Da qui, il motivo per il quale la scelta di seppellire Maurizio Costanzo al Verano non è sembrata così insolita.

Essendo il cimitero aperto a tutti, chiunque nei prossimi giorni potrà andare a lasciare un fiore o dire una preghiera per il grande giornalista. Sono infatti tantissime le persone che nelle scorse ore hanno voluto ricordarlo e magari, non potendo essere presenti al funerale, decideranno di andarlo a cercare nel cimitero romano.