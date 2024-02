La villa di Freddie Mercury a Londra è in vendita per 35 milioni di euro

La villa acquistata nel 1980 da Freddie Mercury nel quartiere Kensington di Londra è in vendita. Nella sua “casa di campagna”, così la chiamava anche se era nel centro della capitale britannica, ci visse fino alla sua morte, nel 1991. Dopo la morte la lasciò in eredità alla sua cara amica Mary Austin, che dopo averci abitato ha deciso adesso che è il momento di metterla in vendita: “Non si può rimanere aggrappati al passato per sempre”. Il prezzo è stato fissato a 30 milioni di sterline (circa 35 milioni di euro).

La vendita della villa segue l’asta organizzata da Sotheby’s a settembre 2023, con 1.500 oggetti provenienti dalla casa appartenuti all’indimenticato frontman dei Queen che sono stati battuti a una cifra record: 50 milioni di dollari, parte dei quali sono stati destinati alla Mercury Phoenix Trust e alla Elton John AIDS Foundation. “Il piano era quello si fare l’asta e poi pensare a vendere la casa”, ha raccontato Mary Austin. “Ho capito che è giunto il momento”.

La villa si trova al numero 1 di Logan Place a Kensington, ed è una casa indipendente costruita dal 1908 per il pittore Cecil Rae e sua moglie Constance Halford che ci vissero fino al 1938. E’ costruita in stile neo-georgiano ha un giardino giapponese, un pergolato in legno e un laghetto con le carpe. All’interno tra le altre stanze, si trova una sorta di spazio di riflessione, il gigantesco salotto che conteneva il pianoforte a coda Yamaha su cui nacque “Bohemian Rhapsody”, e stanza riservata ai gatti di Mary Austin. “Questa casa è stata la scatola dei ricordi più gloriosa, perché contiene tanto amore e calore in ogni stanza”, ha spiegato Austin. “È stata una gioia viverci e qui ho molti ricordi meravigliosi. Ora che è vuota, mi sento trasportata indietro alla prima volta che l’abbiamo vista”.