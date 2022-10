Ormai non si nascondono più. Francesco Totti e la sua nuova fidanzata Noemi Bocchi insieme in discoteca, in un video pubblicato dal Pupone su Instagram. La nuova coppia è stata fotografata insieme già in due occasioni, la prima volta per il compleanno dell’ex capitano della Roma. Ma stavolta è stato lo stesso Totti a pubblicare su Instagram una storia in cui compare insieme a Noemi e alcuni amici in una discoteca. Nel video sono taggate diverse persone, tra cui la stessa Bocchi e Alex Nuccetelli, suo storico amico nonché autore di questa clip. Nelle immagini si vede lui seduto a un tavolino del locale, lei in piedi, accanto, in abito nero, che balla. Non è chiaro quando il video sia stato girato.

Già nei giorni scorsi il settimanale Chi li aveva paparazzati al ristorante, insieme a Isabel e i figli di lei. A saltare all’occhio in quel caso è stato un particolare: sia Francesco che Noemi indossavano un prezioso anello al dito. “Una promessa giunta dopo 10 mesi d’amore ufficiali che prelude a un futuro insieme”, spiega il settimanale diretto da Signorini. I due inoltre starebbero cercando una casa per andare a convivere.

Gossip / Noemi Bocchi in tribunale per il processo contro l’ex marito: per la fiamma di Totti udienza a porte chiuse Gossip / Ilary Blasi multata dopo il video in cui prendeva in giro Totti davanti al negozio di Rolex

Intanto tra borse, scarpe e Rolex rubati, la data da cerchiare sul calendario è quella di domani, 14 ottobre. Ci sarà infatti il primo incontro in tribunale tra Totti e Ilary Blasi. Si preannuncia una lunga battaglia legale per la separazione della storica coppia, visto che non si è giunti ad un accordo consensuale. Si passerà quindi attraverso una separazione giudiziale e ora la palla, è il caso di dirlo, passa al magistrato. Secondo quanto riferisce Repubblica, il clima negli ultimi tempi tra i due coniugi si è avvelenato, per cui non ci sono i presupposti per una soluzione condivisa. Considerando i tempi della giustizia italiana, la prima udienza verrà fissata all’inizio del 2023.