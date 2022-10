Noemi Bocchi in tribunale per il processo contro l’ex marito: per la fiamma di Totti udienza a porte chiuse

“Mi state tormentando, sono molto offesa”. Così Noemi Bocchi ha protestato contro i giornalisti presenti al tribunale di Roma, dove la nuova compagna di Francesco Totti ha preso parte al processo contro l’ex marito.

La 34enne è infatti parte offesa nel procedimento in cui è imputato Mario Caucci, imprenditore da cui si sta separando. La presenza a Piazzale Clodio della nuova fiamma del Capitano ha attirato l’attenzione dei cronisti e ha spinto giudice a tenere l’udienza a porte chiuse, lasciando fuori dall’aula chiunque non fosse coinvolto. “Non vogliamo rilasciare dichiarazioni”, si sono limitati a dire gli avvocati di Caucci uscendo dall’aula. Nell’udienza di oggi sono state sentiti due amici e tre amiche di Bocchi, che hanno risposto alle domande del sostituto procuratore Delio Spagnolo in quanto persone informate dei fatti.