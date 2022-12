Francesca Vecchioni racconta il suo coming out con il padre Roberto

Francesca Vecchioni, figlia del cantautore Roberto, ha raccontato quando ha fatto coming out con il padre e quale è stata la sua reazione.

Intervistata dal Corriere della Sera, la donna, 47enne presidente dell’associazione Diversity, che promuove la cultura dell’inclusione nei media, ha svelato: “Era maggio, io ero appena uscita dall’adolescenza. Mi chiese se frequentavo qualcuno: mi rovesciai addosso il succo che stavo bevendo. Fino ad allora non avevo detto nulla della mia vita sentimentale. Non volevo mentire e quindi omettevo”.

Roberto Vecchioni, quindi, si “allarmò subito: ‘Perché non me lo vuoi dire, cosa c’è che non va? È un drogato, un poco di buono?! Non sarà mica in galera, vero?’. Era troppo, non potevo non dirglielo: ‘È che non sto con un uomo, papà, sto con una donna!'”.

Dopo un attimo di silenzio, il cantautore esclamò: “Ma vaff… mi hai fatto spaventare… Non sapevo più cosa pensare! Ma non me lo potevi dire subito?!”.

Francesca Vecchioni, che ha avuto due gemelle con la sua ormai ex compagna Alessandra Brogno, poi racconta la sua esperienza: “Abbiamo avuto la fortuna di essere residenti nel comune di Milano, con figlie nate nel comune di Milano. Ci ha riconosciuto il sindaco, un processo immediato che ci ha permesso di evitare i lunghi ricorsi in tribunali per l’adozione in casi particolari. E l’assurdità che Alessandra dovesse ‘adottare’ le sue figlie, magari dopo anni di attesa e incertezza. Nella maggior parte delle città non è così”.

Sulla questione della carta d’identità, invece, la 47enne afferma: “Mi preoccupa che un ministro spinga i cittadini a rivolgersi ai giudici. Intanto perché costringe i tribunali, già intasati, a intervenire a spese dei contribuenti per far riconoscere un diritto che i bambini e le bambine dovrebbero già avere acquisito nel momento in cui sono stati riconosciuti”.

“E poi perché così mette in conto l’esistenza di bambini di serie A e di serie B: crea una difformità di diritti e tutele tra quelli che hanno bisogno del tribunale per avere la carta di identità scritta correttamente e quelli che ce l’hanno subito”.