Dopo l’unione civile, Francesca Pascale e Paola Turci vogliono adottare un figlio. L’indiscrezione arriva direttamente da Oggi. Le due donne si sono sposate lo scorso luglio a Montalcino, e ora avrebbero intenzione di allargare la famiglia. Secondo il settimanale, Pascale e Turci starebbero pensando all’adozione o all’affido. Una questione non facile in Italia, visto che la legge non consente nessuna delle due opzioni alle coppie dello stesso sesso.

Ad oggi nell’Unione Europea, l’affido o l’adozione di un minore a coppie omosessuali è possibile infatti solo in Austria, Belgio, Croazia, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Norvegia, Portogallo, Spagna, Svezia e Slovenia che è stata l’ultima ad aggiungersi alla lista. Le due dovrebbero quindi affrontare un complicato percorso burocratico.

Tra le coppie omogenitoriali vip, recentemente Tiziano Ferro e suo marito Victor Allen che è americano (i due vivono a Los Angeles) hanno dei bambini: “In Italia sulle adozioni gay deve cambiare tutto. Siamo indietro a prescindere da quelli che possono essere i ruoli politici. Nessun governo ha mai fatto nulla di importante, se non quel piccolo flebile passo verso quelle che sono diventate le unioni civili. È stato un po’ lo specchietto per le allodole: vi facciamo contenti ma poi non se ne parla di farvi avere una famiglia, non sia mai che possiate avere entrambi dei figli, che si possa chiamare matrimonio”, ha detto recentemente il cantante in un’intervista a Repubblica.