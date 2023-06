Francesca Neri parla per la prima volta della separazione da Claudio Amendola. L’addio tra i due è arrivato a ottobre del 2022, dopo ben 25 anni insieme e un figlio, Rocco, che ora ha 24 anni. L’attrice 59enne non ha mai voluto entrare nei particolari riguardanti il ‘crack’ col 60enne. A I Lunatici, però, in diretta coi conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio du Radio2, si lascia andare un po’ e alla fine ammette: “Vivo finalmente nella verità e nella libertà”.

Incalzata sul divorzio, la Neri spiega: “Io non ne ho mai parlato, non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere”.

Francesca, immediatamente, aggiunge: “Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social, non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne”. Alla fine, seppur restia, si scopre un pochino e sottolinea: “Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire”. Il riferimento alla “verità” lascia pensare: la sua unione col romano non era forse limpida? C’era qualcosa di non detto? Bugie…?

L’artista parla anche della sua malattia, la cistite interstiziale: “Sto bene, oggi siamo qui e parliamo, questo è importante. Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere”. La Neri ha voglia di tornare a recitare davanti a una cinepresa: “Se ho voglia di tornare sul set? Adesso sì. Sento lo stimolo a rimettermi in gioco”.