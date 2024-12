Francesca Fagnani parla della lite con Teo Mammucari a Belve: “Comportamento inaccettabile”

Francesca Fagnani parla della lite con Teo Mammucari a Belve

In occasione dell’ultima puntata di Belve, in programma su Rai 2 nella serata di martedì 17 dicembre, Francesca Fagnani parla per la prima volta della lite avuta con Teo Mammucari, che ha abbandonato lo studio nel corso dell’intervista.

Intervistata da La Stampa, la giornalista e conduttrice ha dichiarato: “Io non volevo assolutamente metterlo all’angolo, ho preparato la sua intervista come tutte. Evidentemente lui non si sentiva realmente pronto per una intervista libera e aperta. Piuttosto mi ha stupito l’ondata incredibile di affetto e solidarietà da parte di ragazze e ragazzi di fronte a un comportamento inaccettabile. Si vede che certi modi di fare iniziano a non essere più condivisibili, specie per i più giovani”.

Francesca Fagnani, poi, dichiara di essere apprezzata dai più giovani perché “non si riconoscono in certi programmi e modi di parlare un po’ paludati”.

Anche se “ci sono stati personaggi che non ce l’hanno fatta a reggere quel tipo di intervista. Io capisco la timidezza, la ritrosia, per carità. Però ci sono state certe interviste difficili e non sono mai state quelle con litigi o frizioni, ma quelle in cui l’ospite rispondeva a fatica”.