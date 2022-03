Flavio Insinna si schiera contro le spese militari: “Con quei soldi costruire scuole e ospedali” | VIDEO

“Risparmio sulla spesa. Non vi arrabbiate, per me il risparmio andrebbe fatto sulla spesa militare e con quei soldi andrebbero costruiti scuole, ospedali, case. Mi taccio… Tanto lo sapete che c’ho ragione io”. Fa discutere la presa di posizione di Flavio Insinna, che durante una puntata de l’Eredità ha rotto la tensione della Ghigliottina, la cui cui soluzione era la parola “Risparmio”, per schierarsi nettamente contro l’aumento delle spese militari. “La parola è Risparmio, questa sera. In quel caso ho ragione io. Il risparmio va fatto sulle armi e vanno spesi i soldi per grandi, piccini, ospedali, case, scuole, cultura”, ha detto Insinna chiudendo su queste parole la puntata andata in onda lo scorso 25 marzo. Il giorno precedente si erano tenuti a Bruxelles i vertici di Nato, G7 e Unione Europea, in cui il presidente del Consiglio Mario Draghi aveva ribadito l’impegno dell’Italia di aumentare le spese militari fino al 2% del Pil.