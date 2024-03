Fiorello stronca l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa: “Non ha detto niente”

Fiorello stronca l’intervista di Chiara Ferragni a Che tempo che fa

Anche Fiorello, così come numerosi utenti sui social, stronca l’intervista alla quale Chiara Ferragni si è sottoposta a Che tempo che fa, il programma di Fabio Fazio in onda sul Nove nella serata di domenica 3 marzo.

Lo showman siciliano, infatti, ha ammesso che avrebbe voluto commentare l’intervista nel corso di Viva Rai 2, ma di aver trovato difficoltà a trovare un argomento valido.

“Abbiamo cercato qualcosa da dire, ma francamente non è successo nulla… niente” ha affermato Fiorello. “E noi per far ridere cosa dobbiamo dire?” domanda lo showman nel corso del suo programma.

“Lei è arrivata, ‘come va? tutto bene’… ‘sì, un po’ dispiaciuta’… ‘vabbè, avete capito male’… ma chi, noi, loro? Manco la crisi con Fedez ha confermato! ‘Forse ci sentiremo’… no! Lì ci siamo rimasti male. Come facciamo poi noi a commentare” ha scherzato Fiorello.