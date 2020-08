Fiorella Mannoia attacca la Lega di Salvini: “Miserabili”

Fiorella Mannoia non ha certo mai nascosto le sue simpatie politiche di sinistra e si è più volte scontrata, sui social e non solo, con il leader della Lega Matteo Salvini. Un tweet della cantante in queste ore sta facendo molto discutere il popolo della rete. L’artista ha ricondiviso un video pubblicato il 31 luglio dal profilo ufficiale della Lega con un videomontaggio in cui si vedono il premier Giuseppe Conte, il presidente della Camera Roberto Fico, la ministra dell’Agricoltura Teresa Bellanova e altri esponenti della maggioranza suonare dei tamburi.

Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilita. Quando si dice miserabili. https://t.co/GUoFFZvYIz — fiorella mannoia (@FiorellaMannoia) August 2, 2020

Nel filmato le immagini si alternano a spezzoni del film cult Titanic, il tutto accompagnato dal messaggio a caratteri cubitali: “Mentre l’Italia affonda loro suonano il tamburo”. Il video in questione pubblicato dal partito di Matteo Salvini vede gli esponenti di governo in un concerto improvvisato in piazza con i ragazzi di PizzAut, la pizzeria itinerante dei ragazzi autistici. Da qui la rabbia di Fiorella Mannoia: “Fin dove può arrivare la bassezza umana. Questa era una manifestazione a favore della disabilità. Quando si dice miserabili”.

