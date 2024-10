Sanremo 2025, la frecciata di Carlo Conti ad Amadeus: “Il mio Festival sarà divertente e soprattutto veloce”

Sanremo 2025, la frecciata di Carlo Conti ad Amadeus

Carlo Conti è al lavoro per il Festival di Sanremo 2025: il conduttore, nell’anticipare come sarà la sua kermesse, non ha risparmiato una frecciatina al suo predecessore Amadeus.

Intervistato da Chi, infatti, ha rivelato come sarà il suo Sanremo attraverso tre aggettivi: “Sarà un festival divertente, allegro e soprattutto veloce, altrimenti mi annoio e cambio canale”.

Proprio quest’ultima affermazione è sembrata una stoccata ad Amadeus, direttore artistico e conduttore delle ultime cinque edizioni della manifestazione musicale.

Il presentatore, ora passato al canale Nove, infatti, viene ricordato non solo per i suoi ascolti record ottenuti nel corso degli ultimi cinque anni ma anche per le puntate interminabili che non finivano mai prima dell’una.