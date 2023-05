Fedez, perché è saltata l’intervista con Maria De Filippi a Muschio Selvaggio: “Voleva venissi a Roma”

Fedez risponde alle domande dei suoi fan e parla degli ospiti eccellenti che ha tentato di portare sul suo podcast. Durante una diretta Instagram, il rapper milanese ha rivelato di aver tentato di contattare personaggi come Ibrahimovi, Valentino Rossi e Vasco Rossi per prendere parte a Muschio Selvaggio, che da qualche tempo conduce senza la sua spalla Luis Sal.

Fedez ha detto che sta cercando di arrivare da diverso tempo a Harry Styles, finora senza successo, mentre Rocco Siffredi non sarà ospite al podcast perché, secondo l’ex giudice di X Factor, avrebbe chiesto un compenso. Anche Maria De Filippi è stata invitata e avrebbe accettato di prendere parte al podcast. La condizione posta dalla conduttrice di Canale 5 era che Fedez fosse venuto a Roma per il colloquio. Alla fine l’intervista è saltata, forse a causa di altri impegni. Non è chiaro se ne sia stata programmata un’altra.