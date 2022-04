Fedez dona un furgone alla Croce Rossa per trasportare farmaci in Ucraina

Un gesto di solidarietà da parte di Fedez, che ha donato un furgone alla Croce Rossa per trasportare medicinali per l’Ucraina. Il cantante oggi è andato personalmente al Centro Formativo Nazionale della Croce Rossa Italiana, a Bresso, per salutare e ringraziare i volontari che partiranno per il Paese in guerra. Un regalo che il rapper aveva già anticipato qualche settimana fa, quando aveva spiazzato tutti raccontando di avere un problema di salute: “Con la mia fondazione doneremo un automezzo alla Croce Rossa per trasportare medicinali speciali per aiutare la popolazione ucraina. Sono sicuro che la Croce Rossa ne farà buon uso”, aveva detto in quell’occasione, ed è stato di parola.

“Sono felice di aver donato tramite la mia fondazione questo speciale furgone isotermico per il trasporto di medicinali alla Croce Rossa, che già domani partirà verso l’Ucraina con un carico di 400 scatole di insulina donate dalla Fondazione Italiana Diabete per aiutare la parte di popolazione più fragile”, ha spiegato ora su Instagram. In questo momento drammatico, infatti, i medicinali in Ucraina scarseggiano, per cui è fondamentale farli arrivare al più presto, soprattutto per chi soffre di alcune patologie croniche.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FEDEZ (@fedez)

Già nel 2020, all’inizio del lockdown per il Covid, Fedez si era reso protagonista di un altro gesto di solidarietà, favorendo la creazione di una raccolta fondi per la costruzione di un nuovo reparto di terapia intensiva all’ospedale San Raffaele di Milano. Recentemente ha donato 200mila euro alla Fondazione Together To Go Onlus (Tog), specializzata nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. Come ricorderete, nei giorni scorsi il rapper si è sottoposto ad un intervento chirurgico per un raro tumore al pancreas, e ora è tornato a casa per proseguire le cure e la riabilitazione.