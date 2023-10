Fedez ancora ricoverato in ospedale: “Situazione delicata, condizioni in leggero miglioramento”

Come sta Fedez oggi 4 ottobre 2023: le condizioni di salute del cantante

Le condizioni di salute di Fedez sono in leggero miglioramento anche se la situazione resta delicata: ecco come sta il cantante a quasi una settimana dal ricovero al Fatebenefratelli di Milano in seguito a due emorragie dovute a ulcere intestinali.

Secondo quanto rivela l’Ansa, il rapper, ancora ricoverato nel reparto di chirurgia, è costantemente monitorato attraverso il controllo dell’emocromo.

Le sue condizioni, come detto, sarebbero in leggero miglioramento con i livelli di emoglobina in recupero, questo anche dopo la terza trasfusione avvenuta domenica scorsa in seguito a un nuovo episodio di sanguinamento.

La situazione, però, resta delicata, motivo per cui Fedez non sarà dimesso almeno prima della prossima settimana: non è escluso, al momento, che il cantante possa trascorrere il suo compleanno – il 15 ottobre compirà 34 anni – in ospedale.

A rompere il silenzio sulle condizioni di salute di Fedez, intanto, sono stati i genitori del rapper, Annamaria Berrinzaghi e Franco Lucia, i quali, intercettati dai giornalisti fuori dal nosocomio meneghino, hanno dichiarato: “Sta un po’ meglio, noi dobbiamo essere forti per lui”.

L’ultimo messaggio di Fedez sui social, invece, risale al 29 settembre, il giorno successivo al ricovero, quando sul suo profilo Instagram aveva scritto: “Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita”.