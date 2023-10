Nuova operazione per Fedez, le condizioni del cantante: come sta

Fedez è ancora ricoverato al Fatebenefratelli dove è stato sottoposto a una nuova operazione: a rivelare le condizioni del cantante è il Corriere della Sera, secondo cui il rapper ha avuto un’altra emorragia nella serata di domenica 1 ottobre.

“Domenica si è verificato un nuovo episodio di sanguinamento che lo ha fatto tornare in sala operatoria per la sutura ed è stata poi necessaria una nuova trasfusione” si legge sul quotidiano.

Fedez è ricoverato in ospedale da giovedì scorso quando è stato operato d’urgenza a causa di due ulcere che hanno causato un’emorragia interna.

“Intanto grazie per tutti i messaggi che mi state mandando perché il supporto fa sempre bene in questi momenti. Purtroppo attualmente sono ricoverato a causa di due ulcere che mi hanno causato un’emorragia interna. Grazie a due trasfusioni di sangue ora sto molto meglio. Ringrazio il personale medico che mi ha letteralmente salvato la vita” aveva scritto il cantante sul suo profilo Instagram.

Secondo quanto rivela il Corriere è ormai certo che il rapper non verrà dimesso nella giornata di oggi, lunedì 2 ottobre, così come ipotizzato in un primo momento.

Al fianco di Fedez, in ospedale, c’è la moglie Chiara Ferragni, che nei giorni scorsi era rientrata a Milano da Parigi proprio per stare accanto al marito.