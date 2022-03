In questi giorni difficili Fedez sta ricevendo messaggi di vicinanza e solidarietà da tante persone, sia fan comuni che personaggi dello spettacolo. Il cantante, come saprete, si è sottoposto una settimana fa ad un intervento chirurgico, dopo aver scoperto di avere un raro tumore al pancreas. L’operazione è andata bene e ora il rapper è ricoverato al San Raffaele per la convalescenza. Tra i tanti messaggi di pronta guarigione, particolarmente commovente quello recapitato a Fedez dai bambini del reparto pediatrico dell’ospedale milanese nel quale anche lui è ricoverato. “Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che tu hai fatto per tutti noi. Con affetto… disumano!”, si legge in un grosso biglietto colorato con tanti cuori attaccati e i nomi dei bimbi che lo hanno preparato. Fedez ha pubblicato una storia Instagram per mostrare il tenero messaggio che ha ricevuto.

Nei giorni scorsi anche Chiara Ferragni aveva rassicurato i fan sul decorso post-operatorio del marito, pubblicando delle foto nel quale il rapper era intento a fare colazione. Circa 10 giorni fa Fedez aveva commosso tutti annunciando di avere un problema di salute, senza inizialmente fornire ulteriori dettagli. Poi l’annuncio della diagnosi e l’intervento. “Settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas. Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre ad un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”. Il rapper dovrà stare ancora qualche tempo al San Raffaele in modo da riprendersi completamente, e poi potrà tornare a casa. Per il momento può di certo fare affidamento sul calore della famiglia e di tutti i suoi fan, compresi i piccoli del reparto pediatrico.