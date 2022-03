Continua la convalescenza di Fedez dopo l’intervento al San Raffaele di Milano per un raro tumore al pancreas. Al suo fianco Chiara Ferragni, la quale con un post su Instagram ha voluto lanciare un messaggio di positività e speranza, ricordando quando con il marito aveva partecipato alla notte degli Oscar (la cerimonia si terrà stanotte, ndr): “Buon Oscar Day a tutti. Queste sono state le ultime due volte in cui io e il mio amore abbiamo partecipato: nel 2019 e nel 2020. Non vedo l’ora di nuovi ricordi insieme come questi”, ha scritto l’imprenditrice digitale.

Fedez è ancora ricoverato al San Raffaele. Un tuffo nel passato, quindi, nella speranza di tornare presto alla normalità. Nella foto social, i Ferragnez, dopo aver assistito alla cerimonia degli Oscar circondati dalle star di Hollywood, erano finiti a mangiare un panino in un fast food. Il cantante dovrà aspettare ancora diversi giorni prima di poter tornare a casa, ma accanto a lui c’è sempre sua moglie, che si divide tra l’ospedale e i figli.

E intanto il primogenito dei Ferragnez, Leone, ha mandato al papà un pupazzo rosa perché gli faccia compagnia mentre sono lontani. Un gesto semplice ma molto commovente. Già nei giorni scorsi, a ridosso del delicato intervento, il piccolo Leone aveva dimostrato tutto il suo affetto nei confronti del padre, augurandogli una pronta guarigione per poter tornare a giocare insieme. Prima dell’operazione, infatti, aveva regalato a Fedez una cornice con dentro un messaggio d’amore: “Auguri papà, ti voglio bene, Leone”. Un gesto che aveva commosso il rapper.

Due settimane fa il cantante aveva annunciato pubblicamente con un video sui social di avere una malattia: “Purtroppo mi è stato trovato un problema di salute ma per fortuna è stato trovato con un grande tempismo”. Non spiegava altro Fedez. Poi la notizia del ricovero in ospedale e dell’intervento chirurgico. “La settimana scorsa ho scoperto di avere un raro tumore neuroendocrino del pancreas – aveva chiarito l’artista – Uno di quelli che se non li prendi per tempo non è un simpatico convivente da avere all’interno del proprio corpo. Motivo per il quale mi sono dovuto sottoporre a un intervento chirurgico durato 6 ore per asportarmi una parte del pancreas (tumore compreso)”.

Per fortuna l’intervento è andato bene, e ora si dovranno attendere i risultati dell’esame istologico per capire quale sarà il percorso di cura, ma il chirurgo che ha operato il rapper ha fatto sapere che le percentuali di guarigione sono alte: “Se il tumore viene scoperto agli inizi ed è localizzato (come nel caso di Fedez, ndr), la chirurgia radicale, ovvero l’eliminazione di tutta la massa neoplastica, può portare á guarigione alte percentuali di pazienti”.

