Chiara Ferragni in ospedale con Fedez: scoppia la polemica

Si sa, gli haters si appigliano a tutto pur di far polemica, spesso pretestuosa. Uno dei bersagli degli odiatori del web è, in particolare in questi giorni, Fedez, che ha raccontato di essersi sottoposto ad un intervento al San Raffaele di Milano a causa di un tumore al pancreas. Se la maggior parte degli utenti ha espresso vicinanza al cantante, c’è chi anche e soprattutto nelle difficoltà non ha smesso di riversare il proprio odio. La polemica, nello specifico, riguarda la foto che vede Fedez e Chiara Ferragni abbracciati nel letto d’ospedale.

Dopo l’operazione, il rapper trascorre nella sua camera nel reparto dove è ricoverato, assistito dalle cure della moglie, l’imprenditrice e influencer Chiara Ferragni. Sui social, come detto, è scoppiata la polemica. Molti infatti hanno protestato per il fatto che Ferragni potesse avere libero accesso alla camera del marito in ospedale. In realtà si tratta di una polemica pretestuosa.

Come spiega Repubblica, al San Raffaele già da settimane i visitatori sono stati riammessi nei reparti. Inoltre Fedez è ricoverato nel reparto solventi del padiglione Q dell’ospedale (la parte “vecchia” della struttura) in cui tutte le camere hanno due letti: uno riservato al paziente e l’altro, eventualmente, all’accompagnatore. Nessun trattamento di favore o privilegio, dunque, per i Ferragnez. Inoltre per accedere e soggiornare nel reparto a pagamento, c’è un regolamento anti-Covid per gli accompagnatori: devono essere in possesso di super Green pass, fare un tampone che attesti la loro negatività al virus e negli spazi comuni dell’ospedale devono sempre indossare la mascherina.

