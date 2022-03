Tra i tanti messaggi di vicinanza che Fedez sta ricevendo in questi giorni, dopo aver reso nota la sua malattia e l’essersi sottoposto ad un intervento a causa di un raro tumore al pancreas, c’è anche quello di Taffo. La filiale di Ancona dell’impresa di onoranze funebri famosa per le campagne social dissacranti e per il suo black humor, ha risposto agli haters che in questo momento difficile hanno attaccato il cantante: “Fedez, facci fallire”. Nel post la filiale di Taffo commenta: “Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez”. Il riferimento è all’ultimo album di Fedez, “Disumano”, ma anche ai tanti messaggi di odio che apparsi sul web dopo la notizia della malattia del rapper.

