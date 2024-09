L’autotune non funziona, Fedez nel mirino del web per la sua esibizione

Fedez nel mirino del web a causa di una sua esibizione durante la quale il cantante ha avuto un problema tecnico con l’autotune.

Su social come X, infatti, circola un video che vede il rapper esibirsi durante un live a Torrenova, in provincia di Messina.

Nel filmato si sente Fedez stonare e poi interrompere l’esibizione sia per un problema con l’audio nelle cuffie che per un malfunzionamento dell’autotune.

Il video in breve tempo è diventato virale e ha raccolto decine di commenti, perlopiù negativi. “Abbiamo un problema tecnico: non so cantare” si legge tra i commenti.

E ancora: “Mettetevelo in testa, l’autotune è per chi non sa cantare, dovrebbero renderlo illegale”. Un utente, invece, commenta: “Ci si è abituato talmente tanto alla musica di me**a che invece di fischiare Fedez la gente lo filmava ed applaudiva”.

C’è anche chi, però, ha difeso il rapper: “Ragazzi l’autotune è settato male, ovvero l’impostazione della tonalità non è quella corretta, è inevitabile stonare”.