Nei giorni scorsi Fedez aveva pubblicato sui social alcuni stralci di una sua seduta con lo psicologo, durante la quale il cantante, dopo aver scoperto di avere un tumore al pancreas, scoppiava in lacrime ammettendo di aver paura di morire e di essere dimenticato dai suoi figli. Un momento molto intimo e toccante che il cantante ha deciso di rendere pubblico per far forza ed esprimere vicinanza a chi sta attraversando la stessa situazione., ma che in molti hanno criticato dandogli del narcisista.

“Le persone non fanno le cose per un solo motivo, si mobilitano per una serie di motivazioni. Ovvio che in quello che ho fatto c’era anche la voglia di avere una carezza pubblica o di voler esorcizzare il male che ho provato, c’era questo ma c’era anche dell’altro”. Con queste parole Fedez ha risposto alle critiche, mosse in particolare da alcuni giornalisti. “È come se dicessero che sono un co*****e”. Il rapper ha risposto in merito citando George Bernard Shaw: “Non mi piace fare la lotta nel fango con i maiali, uno perché ti sporchi tutto, ma soprattutto perché ai maiali piace”.

Ospite della trasmissione radiofonica 105 Friends, il marito di Chiara Ferragni ha aggiunto: “Il mio tema è semplice: innanzitutto registrare le sedute è una cosa normalissima che si fa, pubblicarla un po’ meno. Io soffro di insonnia, mi sveglio molto presto la mattina, tipo alle 5:00, alle 6:00. Io non avevo mai riascoltato quell’audio, quella mattina me lo sono risentito e ho cominciato a piangere come un cretino. Io sto cercando – continua Fedez – di tenere aperta la finestra della mia malattia per non dimenticare, quella finestra mi aiuta a rivalutare le priorità della mia vita, quindi riascoltando quell’audio per un attimo sono tornato indietro a quando ho scoperto di avere questo tumore e l’unica testimonianza che avevo era Google che mi diceva che sarei morto da lì a sei mesi, come capita sempre qualunque cosa di salute cerchi su Google”. Forti critiche alla decisione di Fedez di pubblicare l’audio dallo psicologo erano arrivate da Selvaggia Lucarelli, la quale in un tweet aveva bollato la sua scelta come “esibizionismo e incapacità patologica di conservare una sfera privata”.

